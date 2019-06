Palpeggia una donna e si masturba, denunciato un 34enne siciliano

4 Giugno 2019 15:25

Siena: palpeggia una donna sull’autobus e si masturba, la polizia ferroviaria ha denunciato un 34enne siciliano per atti osceni e violenza sessuale

Palpeggia una donna sull’autobus e si masturba: per questo la polizia ferroviaria ha denunciato un 34enne siciliano per atti osceni e violenza sessuale. La sala operativa della questura di Siena ha ricevuto una richiesta di aiuto dopo che a bordo di un autobus, partito da Roma e diretto a Firenze, con fermata Siena, in piazzale Rosselli, una passeggera aveva subito molestie sessuali. La pattuglia della Polfer di servizio di vigilanza alla stazione è stata immediatamente attivata e ha raggiunto il pullman. Il 34enne è stato portato in caserma. Secondo quando riferito dalla vittima, residente in Toscana, poco dopo che l’autobus era uscito dall’autostrada, al casello di Valdichiana, l’uomo, seduto sul sedile posteriore, ha cominciato a molestare la donna toccandola in varie parti del corpo e poi si è masturbato. A quel punto la donna ha dato l’allarme e ha chiesto all’autista di chiamare la polizia.

(AdnKronos)

