Palermo Pride 2019: “In cammino tra fede e omosessualità”

A Palermo l’incontro su fede e omosessualità ricordando lo scomparso Nicola D’Ippolito, deceduto durante la fiaccolata contro l’omofobia

Giovedì 20 giugno 2019 dalle 17 alle 19 la chiesa anglicana “Holy Cross” (via Mariano Stabile 118/B angolo via Roma, Palermo) ospita l’incontro su fede e omosessualità ricordando lo scomparso Nicola D’Ippolito, deceduto durante la fiaccolata contro l’omofobia a Palermo il 14 maggio 2015, con un focus sul suo libro “In cammino tra fede e omosessualità” (Edizioni La Zisa) l’evento è a ingresso gratuito.

Insieme alla sorella Rita D’Ippolito intervengono: Mons. Antonio Zito Di Vita, incaricato della pastorale Lgbt dell’arcidiocesi di Palermo, padre Russell Ruffino, vicario della comunità anglicana di Palermo, Davide Romano, giornalista, e Marco Siino dell’associazoone Alidaquila – persone cristiane Lgbt e del Coordinamento Palermo Pride.

A organizzare l’evento la casa editrice Edizioni La Zisa, l’associazione culturale La tenda di Abramo – Culture e religioni in dialogo e la chiesa anglicana “Holy Cross”.

La sera del 14 maggio del 2015 improvvisamente moriva, durante la fiaccolata della veglia per il superamento dell’omotransfobia, Nicola D’Ippolito, ex docente in pensione molto conosciuto in città per il suo impegno nel volontariato e nei diritti umani, in particolare nel campo lgbt.

L’incontro con se stessi è sempre il più difficile perché ovunque si vada c’è un io che insegue, uno zaino che non si può deporre. Finché questo incontro non avviene, finché non accogliamo noi stessi, in nessun luogo e in nessuna persona troviamo una “casa” accogliente. Per Nicola questo viaggio è stato lungo, ma lentamente si è aperto il sentiero della pace con se stesso. Dopo gli anni trascorsi nella “trita umanità” del Rinnovamento, l’incontro con l’analisi e con fra Felice, avvenne la svolta: anche Dio gli apparve come amore. Il confronto rigoroso e continuativo con i passi biblici, che solitamente gli omosessuali si sentono scagliare contro come sassi, fu facilitato dall’ingresso nella chiesa valdese di via dello Spezio di cui l’Autore esplicita luci e ombre. In ogni caso il dilemma tragico “o rinunciare alla sessualità o rinunciare alla fede” si smonta. Tra esperienza omosessuale, accolta e vissuta come dono, ed esperienza cristiana cessa ogni conflitto. (dalla Prefazione di don Franco Barbero).

Mostra “Oltre gli arcobaleni”

Quindici scatti di Fabio Giannetto celebrano l’identità di genere con una mostra allestita nell’atrio di palazzo delle Aquile da domenica 23 a domenica 30 giugno (ingresso gratuito).

I volti di transessuali (M to F e F to M: Male to Female e Female to Male) vengono esposti come geometrie umane e liquide che vanno oltre le barriere e gli schemi rigidi che spesso le categorizzazioni sociali cercano di imporre.

Sotto la corte di Federico II di Svevia, Palermo fu esempio unico di multiculturalismo e integrazione. Se da un lato la nostra città secolare ha ereditato questa identità, dall’altra ci sono ancora molte realtà che faticano a raggiungere una piena integrazione e dignità umana e sociale. In realtà, parole come discriminazione dovrebbero sparire dal nostro vocabolario ed è per questo che il Movimento, inteso come far sentire la propria voce, resta fondamentale nella quotidianità di molti individui. Ogni individuo resta un genere assestante ed unico che Giannetto ha cercato di immortalare nei luoghi della loro quotidianità con un approccio che nasce, come sempre nei lavori del fotografo, dall’interazione con l’individuo e con l’ambiente attorno ad esso. Non si tratta quindi di una semplice espressione tecnica, ma del risultato di un incontro che s’imprime ed esprime nell’immagine e i sui colori, dove l’umano non viene presentato esclusivamente nell’insieme delle sue fattezze fisiche, ma nelle caratteristiche di vita, personalità e azione.

Fabio Giannetto nasce a Palermo nel1985. Nutrito a latte, biscotti e VHS dei più grandi maestri del cinema italiano e internazionale tra Bergman, Kubrick, Kiewsloski, Fellini e Antonioni cresce con un’educazione all’immagine e alla narrazione che lo spingono a seguire gli studi in Cinema a La Sapienza di Roma. Dopo gli scantinati trasteverini e i set si stabilisce a Londra, dove impara l’accoglienza e l’umiltà, il vero incontro con il diverso e l’altro, il lavoro duro che spacca le ossa e tempera l’animo. Quei volti e personalità multicolore, misti a stimoli materni, lo portano verso una forma di creazione visuale antica ma mai vecchia: la fotografia. Conseguiti gli studi in tecniche e pratiche fotografiche a Londra, inizia

un viaggio esplorativo in questa grandiosa forma espressiva, dove l’immagine ferma

racconta una storia scolpita dalla luce e dallo sguardo, dall’interazione del soggetto con l’ambiente e il fotografo e dalle pennellate di colore in presa diretta o post-produzione.

