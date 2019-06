Finti malati di talassemia per ottenere la pensione: scoperta truffa milionaria a Palermo, 39 persone indagate per falso e truffa

14 Giugno 2019 11:12

Scoperta maxi truffa milionaria ai danni dell’Inps: 39 persone indagate a Palermo

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economi-Finanziaria di Palermo ha eseguito il sequestro per oltre 1 milione di euro nei confronti di 39 persone indagate per falso e truffa ai danni dell’Inps. L’operazione denominata “sanguisuga” ha persone di portare alla luce un sistema criminale architettato per ottenere la pensione di invalidità. I soggetti, anche con la connivenza dei medici disposti a fare falsi certificati, dichiarava di essere malati di talassemia in cambio del contributo pensionistico. Le indagini hanno preso il via durante i controlli dei flussi di spesa anomali degli enti pubblici.

