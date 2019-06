Palermo, Lega: “Il piano straordinario di pulizia? Un flop. La V Circoscrizione abbandonata al degrado”

13 Giugno 2019 15:49

Palermo,Aiello (Lega): “Il sindaco Orlando continua a beffarsi dei suoi cittadini”

“Un territorio abbandonato a se stesso che vive nel più totale degrado con servizi inesistenti, tra cui le manutenzioni e la raccolta dei rifiuti a singhiozzo. Sono mesi che sollecito gli organi competenti, tra cui la Rap, ma amaramente devo dire che Orlando continua a beffarsi dei suoi cittadini”. È la dura denuncia del vice coordinatore cittadino della Lega, Andrea Aiello, in merito alla grave situazione igenico-sanitaria che vivono i residenti della V circoscrizione di Palermo.

“Il Sindaco aveva avviato un mese fa un piano straordinario per il decoro della città coinvolgendo Rap e Reset, ma a quanto pare la nostra circoscrizione sembra essere per lui e per loro un luogo fantasma. E anche il resto della città devo dire, su questo versante, non sta messo proprio bene”.

“Non è pensabile – conclude l’esponente della Lega – che i cittadini debbano subire tutto ciò, in un territorio che tra le altre cose, in questi mesi, si è visto espropriare di alcuni luoghi istituzionali quali la sede della polizia dei vigili urbani e la postazione anagrafica. Orlando intervenga personalmente, se ne è capace, per dare dignità ai tanti residenti che vivono giornalmente una situazione diventata ormai insostenibile”.

