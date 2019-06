Palermo: duro colpo alla cosca di Carini, 9 arresti

6 Giugno 2019 07:10

In corso una vasta operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato che ha disarticolato i vertici della famiglia mafiosa di Carini

A Palermo e in provincia è in corso, dalle prime luci dell’alba, una vasta operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato che ha disarticolato i vertici della famiglia mafiosa di Carini.

I poliziotti della Squadra Mobile palermitana, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto 9 persone: sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio.

