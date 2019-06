16 Giugno 2019 00:16

Omicidio in Sicilia: uccide l’ex moglie e ferisce il figlio. L’Uomo si è barricato in negozio e poi è stato arrestato

Un uomo, Marco Ricci, ha ucciso la moglie, Annamaria Scavo, ed è rimasto barricato in un esercizio commerciale a Carini, in Sicilia, prima di essere arrestato dalle forze dell’ordine. L’assassino avrebbe anche ferito il figlio. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l’hanno bloccato. Secondo i primi accertamenti l’uomo non aveva mai accettato la separazione dalla moglie.

