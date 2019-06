“La Casa della Reggina” è pronta: l’annuncio social della società amaranto

18 Giugno 2019 14:55

La Reggina si appresta a presentare ai propri tifosi la nuova sede, l’annuncio è arrivato oggi attraverso i canali social del club amaranto

“La Casa della Reggina“ è pronta. La società amaranto ha fatto sapere quest’oggi, attraverso i propri canali social, che l’apertura della nuova sede è imminente. “Prossimamente in via Osanna, Reggio Calabria“, ha scritto la società sull’account Facebook, con una foto a corredo che richiama la grafica della ben nota serie di Netflix “La casa de Papel“. Insomma, un annuncio in grande stile da parte della Reggina che si appresta ad avere una nuova sede tanto voluta dal patron Luca Gallo dopo essersi riappropriata del Sant’Agata ed aver aperto anche il suo primo store. Adesso i tifosi attendono con ansia i colpi di mercato e l’annuncio di Toscano nel ruolo di tecnico amaranto.

