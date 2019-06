Messina in festa per Sant’Antonio: folla di fedeli in città, tutto pronto per la Notte Bianca

14 Giugno 2019 14:05

La viabilità e il programma dei festeggiamentia Messina in onore di Sant’Antonio da Padova

Alle ore 20 di domani, entrerà nel vivo la “Notte Bianca per S. Antonio”, evento promosso dal rettore della Basilica Padre Mario Magro e patrocinato dal Comune, e domenica 16 la tradizionale Processione del Carro Trionfale concluderà i festeggiamenti in onore del Santo. L’evento coinvolge migliaia di persone sia negli spettacoli che nell’organizzazione, pertanto per garantirne lo svolgimento in sicurezza saranno impegnate le associazioni di volontariato che lavoreranno in sinergia con le forze di Protezione Civile. L’appuntamento offrirà a cittadini, turisti e pellegrini una serata di gioia, di aggregazione sociale e di grande festa nel nome del grande Santo taumaturgo, e per l’occasione saranno aperti i parcheggi Zaera e Cavallotti con un servizio gratuito di bus navetta.

IL PROGRAMMA

A partire dalle 20 sino alle 2 di notte di domani, sabato 15, nelle strade adiacenti la Basilica, via S. Cecilia, C. Battisti, Largo Avignone, A. Martino, piazza del Popolo e piazza Annibale M. di Francia, migliaia di messinesi e devoti di Sant’Antonio assisteranno ad un grande spettacolo a cielo aperto. L’avvio della serata nella Basilica sarà dedicato ai fratellini Francesco e Raniero Messina, morti un anno fa nell’incendio della loro casa. Nel corso dell’evento si svolgeranno oltre quaranta iniziative tra arte, cultura, sport, musica, spettacoli, artigianato e degustazioni lungo le strade chiuse al traffico e si esibiranno numerosi artisti. Nella Basilica antoniana si terranno cinque concerti di musica classica e moderna, eseguiti dal Conservatorio “A. Corelli”, dall’Orchestra dell’Ars Nova, dalle due sorelle Daniela e Stefania La Fauci, dalla pianista Veronica Ciccio con giovani talenti al piano e dall’Associazione S. Cecilia Opera Singers. Piazza del Popolo sarà animata da una kermesse musicale della solidarietà di Lillo Alessandro, con scuole di danza, cantanti e musicisti. Venti artisti di strada inoltre intratterranno nelle vie pedonalizzate, bambini, giovani e adulti con giocoleria, esibizioni circensi, spettacoli con il fuoco e parate di musica, coordinati dall’associazione Onarts; alcuni di questi artisti provengono dalle trasmissioni Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales. Sulla scalinata Zuccarello a Largo Avignone si svolgeranno sfilate di moda curate da Anna Lo Presti; a piazza Annibale Maria di Francia momenti musicali, di danza e di magia, organizzati dell’associazione Morgana; infiorate di mosaici artistici in via Nino Bixio e in via S. Cecilia in ricordo dei due fratellini Francesco e Raniero, allestite dai maestri dell’associazione Paradisea di Camaro; in via Aurelio Saffi si esibiranno gli artisti del Real Italian Wrestling, delle arti marziali e di kickboxing; in via S. Cecilia, spettacolare accensione musicale delle luminarie e concerti di quattro Bande; sulla via Cesare Battisti, musicisti e sbandieratori di Rometta, trampolieri in musica e spettacolo di artisti di strada, a cura dell’associazione culturale “DAF”. Previste inoltre visite guidate nella Basilica di S. Antonio, con il suo splendido museo del Quartiere Avignone del 1878, e mostre iconografiche; nella Chiesa dello Spirito Santo concerti e musica, che si ripeteranno anche nell’antico chiostro del 1100; mostre di pittura e di fotografia sotto i portici di piazza del Popolo e in via Geraci; a piazza Zaera, gli studenti dell’istituto comprensivo Manzoni, Dina e Clarenza si esibiranno con due ospiti d’onore, Davide Romeo, giovane promessa del canto neo melodico, e il piccolo tenore Antonio Augliera. La cultura sarà presente con il Feltrinelli Point e un bus storico dell’ATM, mentre gli hobbisti, sulla via Antonio Martino e in piazza del Popolo, presenteranno i loro prodotti creativi. Domenica 16, alle 11, il Solenne Pontificale celebrato da S. E. Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo di Messina e alle 19.30 S. E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare, presiederà la Processione del Santo, con il Carro Trionfale ed il Reliquiario di S. Antonio, dono della Basilica della città di Padova a quella messinese, come segno di comunione e gemellaggio in nome della grande devozione al Santo taumaturgo. Saranno presenti le massime autorità cittadine. Il corteo religioso si snoderà lungo le vie Ghibellina, S. Cecilia, Cesare Battisti, Tommaso Cannizzaro, piazza Cairoli, viale S. Martino e S. Cecilia, dove i bambini del Piccolo Coro Antoniano “Placido Vitale” canteranno il tradizionale Inno a S. Antonio. Al termine della Processione, il Vescovo Ausiliare terrà il suo discorso conclusivo e benedirà i devoti e i pellegrini, affidando la città di Messina a S. Antonio, perché viva nella pace, nella gioia e nella speranza di una vita migliore guardando al futuro con più serenità e certezza. Alle 21, saranno accese a ritmo di musica le luminarie artistiche seguite dallo spettacolo di fuochi pirotecnici in piazza Annibale Maria di Francia; alle 21.30, concerto delle Bande musicali Giuseppe Verdi di Faro Superiore e gli Amici della Musica di Larderia.

Notte Bianca e processione del Carro Trionfale: la viabilità in città

domani, sabato 15, si svolgerà la VIII edizione della Notte Bianca e domenica 16, alle ore 19, prenderà il via la solenne Processione del Carro Trionfale, che da via Ghibellina, Santuario di Sant’Antonio, si snoderà attraverso le vie S. Cecilia, C. Battisti, T. Cannizzaro, piazza Cairoli, XXVII Luglio, viale San Martino (carreggiata ovest) e via S. Cecilia con rientro al Santuario. Per consentire lo svolgimento della “Notte Bianca per S. Antonio”, dalle ore 15 di domani, sabato 15, alle 2 di domenica 16, sarà vietata la sosta sul lato est di via C. Battisti, tra viale Europa e via Maddalena; in largo Avignone; su entrambi i lati della via S. Cecilia, tra via dei Mille e viale S. Martino, e tra le vie S. Paolino e C. Battisti; A. Martino, tra le vie Faranda e S. Cecilia; in tutta l’area di piazza Lo Sardo; Ghibellina, tra la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera e N. Bixio; Refugio dei Poveri; in tutta l’area di piazza Spirito Santo; Merli; Cernaia; Camiciotti, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; Geraci, tra le vie C. Battisti e Centonze; G. Conti; M. Giurba, tra le vie S. Marta e Faranda; S. Marta, tra le vie S. Paolino e C. Battisti; Maddalena, tra le vie S. Marta e C. Battisti; S. Maria del Selciato, tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento e dei Mille, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, tra le vie C. Battisti e Ghibellina. Dalle 8 di Dalle 8 di domani alle 15 di lunedì 17, sarà vietato il transito veicolare in via Ghibellina, tra viale Europa e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera; dalle 8 di sempre dalle 15 di domani alle 2 di domenica, il divieto di transito interesserà la via N. Bixio, tra le vie C. Battisti e Ghibellina, e A. Saffi, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; dalle 20.30 di domani alle 2 di domenica, in via C. Battisti, tra viale Europa e via Maddalena (escluse le aree di intersezione con la via Maddalena), interdicendo l’accesso degli autobus alla corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), ad intersezione con via Maddalena; tutta l’area di largo Avignone; la via Ghibellina, tra la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera e N. Bixio; Camiciotti, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; Geraci, tra le vie Centonze e C. Battisti; A. Saffi, tra le vie Centonze e Ghibellina; S. Cecilia, tra le vie S. Paolino e C. Battisti e tra via dei Mille e viale S. Martino; A. Martino, tra le vie Faranda e S. Cecilìa; la carreggiata stradale di piazza Lo Sardo; Cernaia; Refugio dei Poveri; piazza Spirito Santo; Merli; G. Conti; S. Marta, tra le vie S. Paolino e C. Battisti; M. Giurba, tra le vie S. Marta e Faranda; Maddalena, tra le vie S. Marta e C. Battisti; S. Maria del Selciato, tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento e dei Mille, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, tra le vie C. Battisti e Centonze; e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera, tra le vie C. Battisti e Ghibellina. Per garantire la sicurezza pubblica il rettore della Basilica padre Mario Magro dovrà provvedere a proprie cure e spese a posizionare mezzi pesanti antisfondamento e con presidi a cura della Polizia Municipale, nelle vie C. Battisti, intersezione viale Europa/via Maddalena; S. Cecilia, intersezione viale San Martino/rampa Villari; S. Marta, intersezione via San Paolino; e via Porta Imperiale, intersezione con via Faranda. Nei punti di accesso di altri tratti di strada interdetti al transito veicolare il Rettore dovrà sempre provvedere a posizionare veicoli leggeri. Eventuali veicoli delle Forze di Polizia della Caserma "Calipari" in servizio di emergenza, potranno impegnare, con la movimentazione delle transenne e presidi a cura dell'organizzazione della "Notte Bianca per S. Antonio", il percorso rampa Villari, via S. Cecilia, in direzione monte, via S. Paolino, via S. Maria del Selciato, via A. Martino e via Manara. Battisti, tra viale Europa e via Maddalena; in largo Avignone; su entrambi i lati della via S. Cecilia, tra via dei Mille e viale S. Martino, e tra le vie S. Paolino e C. Battisti; A. Martino, tra le vie Faranda e S. Cecilia; in tutta l’area di piazza Lo Sardo; Ghibellina, tra la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera e N. Bixio; Refugio dei Poveri; in tutta l’area di piazza Spirito Santo; Merli; Cernaia; Camiciotti, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; Geraci, tra le vie C. Battisti e Centonze; G. Conti; M. Giurba, tra le vie S. Marta e Faranda; S. Marta, tra le vie S. Paolino e C. Battisti; Maddalena, tra le vie S. Marta e C. Battisti; S. Maria del Selciato, tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento e dei Mille, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, tra le vie C. Battisti e Ghibellina. Dalle 8 di domani , alle 2 di domenica 16, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, vigerà anche in piazza Annibale Maria di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra le vie C. Battisti e A. Martino; N. Bixio, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; A. Saffi, tra le vie Centonze e C. Battisti; Ghibellina, tra viale Europa e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera dove la sosta sarà vietata tra le vie Battisti e Ghibellina., sarà vietato il transito veicolare in via Ghibellina, tra viale Europa e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera; dalle 8 di domani alle 2 di domenica, in piazza Annibale Maria di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra le vie C. Battisti e A. Martino;, il divieto di transito interesserà la via N. Bixio, tra le vie C. Battisti e Ghibellina, e A. Saffi, tra le vie Ghibellina e C. Battisti;, in via C. Battisti, tra viale Europa e via Maddalena (escluse le aree di intersezione con la via Maddalena), interdicendo l’accesso degli autobus alla corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), ad intersezione con via Maddalena; tutta l’area di largo Avignone; la via Ghibellina, tra la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera e N. Bixio; Camiciotti, tra le vie Ghibellina e C. Battisti; Geraci, tra le vie Centonze e C. Battisti; A. Saffi, tra le vie Centonze e Ghibellina; S. Cecilia, tra le vie S. Paolino e C. Battisti e tra via dei Mille e viale S. Martino; A. Martino, tra le vie Faranda e S. Cecilìa; la carreggiata stradale di piazza Lo Sardo; Cernaia; Refugio dei Poveri; piazza Spirito Santo; Merli; G. Conti; S. Marta, tra le vie S. Paolino e C. Battisti; M. Giurba, tra le vie S. Marta e Faranda; Maddalena, tra le vie S. Marta e C. Battisti; S. Maria del Selciato, tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento e dei Mille, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, tra le vie C. Battisti e Centonze; e la strada adiacente il lato nord della villetta Zaera, tra le vie C. Battisti e Ghibellina. Per garantire la sicurezza pubblica il rettore della Basilica padre Mario Magro dovrà provvedere a proprie cure e spese a posizionare mezzi pesanti antisfondamento e con presidi a cura della Polizia Municipale, nelle vie C. Battisti, intersezione viale Europa/via Maddalena; S. Cecilia, intersezione viale San Martino/rampa Villari; S. Marta, intersezione via San Paolino; e via Porta Imperiale, intersezione con via Faranda. Nei punti di accesso di altri tratti di strada interdetti al transito veicolare il Rettore dovrà sempre provvedere a posizionare veicoli leggeri. Eventuali veicoli delle Forze di Polizia della Caserma “Calipari” in servizio di emergenza, potranno impegnare, con la movimentazione delle transenne e presidi a cura dell’organizzazione della “Notte Bianca per S. Antonio”, il percorso rampa Villari, via S. Cecilia, in direzione monte, via S. Paolino, via S. Maria del Selciato, via A. Martino e via Manara. Per consentire la Processione del Carro Trionfale di S. Antonio, domenica 16, dalle 15 alla mezzanotte, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via S. Cecilia, tra la rampa Villari e via C. Battisti, e tra via dei Mille e viale S. Martino; Ghibellina, tra le vie Geraci e N. Bixio; lato est di via C. Battisti, tra le vie Geraci e T. Cannizzaro; lato sud di via T. Cannizzaro, tra le vie C. Battisti e piazza Cairoli; A. Martino, tra le vie L. Manara e S. Cecilia; A. Saffi, tra le vie Centonze e C. Battisti. Dalle 18 alla mezzanotte, vigerà inoltre il divieto di transito veicolare nella via S. Cecilia, tra via dei Mille e viale S. Martino e tra le vie San Paolino e C. Battisti (garantendo alle Forze di Polizia della caserma Calipari in servizio di emergenza la percorrenza del tratto di via S. Cecilia, tra via S. Paolino e l’imbocco della rampa Villari); C. Battisti, tra le vie E. Geraci e T. Cannizzaro, interdicendo l’accesso degli autobus alla corsia ovest di via C. Battisti (direzione di marcia nord-sud), in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest (direzione di marcia nord-sud), ad intersezione con via Maddalena; A. Martino, tra le vie L. Manara e S. Cecilia, avendo cura di garantire la continuità del transito veicolare, in direzione ovest-est, lungo le vie S. Maria del Selciato, A. Martino e L. Manara; Geraci, nella semicarreggiata in direzione di marcia valle-monte, tra le vie tra le vie Centonze e C. Battisti; A. Saffi, tra le vie Centonze e C. Battisti; N. Bixio, tra le vie Ghibellina e A. Martino; Ghibellina, tra le vie Geraci e N. Bixio. Dalle 19 alle 21.30, e comunque sino al passaggio della coda della Processione, il divieto di transito interesserà tutti gli altri tratti di strada che costituiscono il percorso quindi le vie C. Battisti, tra via S. Cecilia e T. Cannizzaro; T. Cannizzaro, tra le vie C. Battisti e piazza Cairoli; viale San Martino, tra le vie E. L. Pellegrino e S. Cecilia; S. Cecilia, tra viale San Martino e C. Battisti; tutti i tratti terminali che si immettono nel percorso della processione; e l’interno dell’area circoscritta dal perimetro attraversato dal corteo religioso. Sempre per garantire la sicurezza pubblica il rettore della Basilica padre Mario Magro dovrà provvedere a proprie cure e spese a posizionare mezzi pesanti antisfondamento e con presidi a cura della Polizia Municipale, in corrispondenza delle intersezioni delle vie C. Battisti/Geraci; C. Battisti/T. Cannizzaro; T. Cannizzaro/Garibaldi/piazza Cairoli; e S. Cecilia/viale San Martino. Nei punti di accesso di altri tratti di strada interdetti al transito veicolare il Rettore dovrà sempre provvedere a posizionare veicoli leggeri provvedendo a collocare 48 ore prima della Processione la segnaletica stradale di preavviso di divieto di transito nei tratti di strada interessati. Sarà infine garantito, in qualsiasi momento, l’eventuale passaggio di veicoli di emergenza, pronto soccorso e Forze dell’Ordine, e il Corpo di Polizia Municipale avrà facoltà di adottare, temporaneamente e secondo le esigenze, tutti i provvedimenti di natura viabile necessari per la sicurezza pubblica e viaria, connessi al regolare svolgimento delle celebrazioni.

