Paura a New York, elicottero si schianta contro un grattacielo: ci sono vittime [LIVE]

10 Giugno 2019 21:34

Paura a New York, un elicottero oggi si è schiantato su un grattacielo di Midtown a Manhattan

Un elicottero oggi si è schiantato su un grattacielo di Midtown a Manhattan. L’incidente è avvenuto poco dopo le due del pomeriggio tra la settima avenue e la 51esima strada. Alcune fonti, tra le quali la Cnn, parlando di almeno un morto, presumibilmente era il pilota che era l’unico a bordo. Mentre altre fonti non confermate parlano di cinque persone rimaste uccise nello schianto.

Paura a New York, elicottero si schianta contro un grattacielo: morto il pilota

I vigili del fuoco hanno confermato che nello schianto dell’elicottero è morta una persona, il pilota. Secondo i media americani non vi erano altre persone a bordo del velivolo.

Paura a New York, elicottero si schianta contro un grattacielo: Trumo informato

Il presidente Trump “è stato informato dello schianto dell’elicottero a Manhattan e continua a monitorare la situazione”. Lo ha dichiarato il vice portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley. Paura a New York, elicottero si schianta contro un grattacielo: stava tentando un atterraggio di emergenza sul tetto L’elicottero che si è schiantato su un grattacielo di Manhattan stava tentando un atterraggio di emergenza sul tetto. E’ quanto ha confermato il governatore di New York, Andrew Cuomo che ha spiegato che lo schianto ha provocato un incendio. Il

governatore ha detto che l’incendio ora sotto controllo e l’edificio è stato evacuato.

Paura a New York, elicottero si schianta contro un grattacielo: “ci sono vittime”

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha confermato che vi sono vittime nello schianto dell’elicottero contro un grattacielo di New York. Il governatore non ha fornito però altri dettagli. Le forze dell’ordine newyorkesi hanno finora confermato che almeno una persona è stata uccisa nello schianto del velivolo sul tetto, probabilmente il pilota che stava tentando un atterraggio di emergenza.

