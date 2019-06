Da domani in radio il nuovo singolo di Nek, a gennaio il concerto a Catanzaro

27 Giugno 2019 13:10

Da venerdì 28 giugno, “Alza la radio”, il nuovo singolo di Nek Filippo Neviani estratto dal suo ultimo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), arriverà in radio!

Scritto da Nek, Andrea Bonomo e Andrea Vigentini, “Alza la radio” è una dedica alla radio, la radio che è la compagna di tutti, che c’è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi la radio suona e c’è sempre. Sempre da venerdì 28 giugno andrà online anche il video ufficiale del brano, diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. Si avvicina intanto sempre di più il 22 settembre, giorno in cui Nek tornerà dal vivo con un imperdibile concerto all’Arena di Verona. Il live evento darà ufficialmente il via a “Il mio gioco preferito – European tour”, un tour di oltre 30 date che da novembre farà tappa nelle grandi città europee e porterà Nek a suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di nuovi appuntamenti live fino al 2020. Il tour lo porterà anche a Catanzaro, il prossimo 14 gennaio per l’unica tappa calabrese prevista, in programma al Teatro Politeama. Quella del concerto catanzarese, così come tutto il tour, sarà un’occasione per i suoi fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il nuovo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek.

Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.

