‘Ndrangheta, Rocco Morabito in fuga dall’Uruguay: si seguono tracce di parenti e amici

26 Giugno 2019 15:54

‘Ndrangheta, Rocco Morabito in fuga dall’Uruguay verso il Brasile: i carabinieri del Comando provinciale di Reggio hanno ripreso a cercare in Calabria

Riprendere le fila di un discorso in realta’ mai interrotto. E’ il compito che spetta ai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che, da lunedi’, hanno ripreso a cercare, in Calabria, elementi che possano rivelarsi utili alla cattura della primula rossa della ‘Ndrangheta, quel Rocco Morabito, adesso in fuga dopo l’evasione dal carcere di Montevideo dove era finito 2 anni fa dopo 23 anni di latitanza. Gia’ all’epoca le indicazioni degli investigatori reggini dell’Arma risultarono decisive per l’individuazione in Uruguay del latitante. L’obiettivo, adesso, e’ ripetere quel risultato anche se le difficolta’ non mancano. Per i suoi legami con i Narcos sudamericani, Morabito, il “re” del narcotraffico, e’ considerato soggetto in grado di poter disporre di ingenti somme di denaro in breve tempo. Inoltre, la vicinanza col Brasile – di cui e’ originaria la moglie – fa ritenere agli investigatori italiani che il latitante abbia gia’ lasciato l’Uruguay per l’altro paese sudamericano. Non necessariamente pero’ – si ragiona in ambienti investigativi – sara’ il Brasile la tappa conclusiva della fuga. La scelta dipenderà’ anche dalla possibilità’ di muoversi per poter riprendere quei traffici interrotti dall’arresto di due anni fa e dall’opportunità di recarsi in un Paese in cui non sia prevista l’estradizione per l’Italia. Il compito che spetta ai carabinieri reggini e’ quello di collegare tutti i fili che compongono la rete familiare, di conoscenze e di amicizie in Calabria per trovare quello che puo’ portare all’individuazione del nascondiglio del latitante.

