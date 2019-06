‘Ndrangheta, arresti in Emilia. Messina: “abbiamo fatto pulizia”

25 Giugno 2019 22:26

“C’è qualche perplessità, si fa un pò fatica da addetti ai lavori a capire come, in un’area come questa dove c’e’ un grande senso civico ed una diffusa cultura della legalità, queste cose non si riescano a superare“, è quanto afferma il direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia, Francesco Messina, commentando l’operazione contro presunti ‘ndranghetisti in Emilia, legato alla nota famiglia dei Grande Aracri di Cutro. “Siamo molto soddisfatti – ha concluso Messina – perchè pensiamo di aver fatto una bella operazione di ‘pulizia’. Il territorio è stato riconquistato in termini di legalità”.

