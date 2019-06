Nasce la Kano Sartoria Sociale: un progetto commerciale colorato e solidale

18 Giugno 2019 22:53

C’è una meravigliosa realtà culturale, sociale e imprenditoriale in provincia di Messina e più precisamente a Barcellona Pozzo di Gotto, si tratta della Kano Sartoria Sociale.

Un’idea nata da due ragazzi, Marica D’Amico e Ebrima Ceesay, che sono riusciti a realizzare il loro sogno, un progetto straordinario. Un lavoro che parte da lontano, che abbraccia diversi stili, diverse idee, ma soprattutto che ha nel cuore un unico intento: unire tutti sotto gli stessi colori di pace e amore.

Dopo tanti sacrifici, e grazie alla collaborazione di artigiani e artisti, il 7 giugno è stato inaugurato il nuovo punto d’incontro che si trova a Barcellona P.G. Via Garibaldi n 108. Molto più di un semplice negozio o di un meraviglioso Bazar, infatti presso la Kano Sartoria Sociale prende forma una vera e propria scommessa individuale e collettiva. Qui ci sarà la possibilità di poter vedere, ammirare e acquistare oggetti nati dalla creatività e dalla fantasia di chi crede fortemente in questo progetto.

La visione, come dicevamo, va oltre l’aspetto commerciale, infatti l’idea di questa nuova avventura deve essere quella di una vera e propria possibilità da dare al mondo dell’artigianato, al commercio equo solidale, agli incontri, alla conoscenza dei tessuti, dei colori, degli stili e soprattutto della cultura.

Perché siamo tutti MERAVIGLIOSAMENTE DIVERSI!

Valuta questo articolo