Estate a Messina, ecco le nuove regole per la movida notturna: stop alla musica il lunedì. È già polemica: “Ordinanza piena di contraddizioni”

30 Giugno 2019 19:35

Movida estiva a Messina, le nuove regole per le notti di baldoria in riva allo Stretto

Movida estiva al via a Messina. Dallo scorso 27 giugno è in vigore la nuova ordinanza per regolare le notti di baldoria in riva allo Stretto. Un’ordinanza frutto di tavoli tecnici ai quali hanno preso parte titolari e gestori delle attività balneari e che ha già scatenato le polemiche. Ma andiamo per gradi. Rispetto alla precedente ordinanza ( n°181 del 30/06/2017) le novità sono parecchie: innanzitutto le ore di intrattenimento musicale sono state notevolmente ridotte. Si è passati dalle 60 ore settimanali a 37. Previsto inoltre lo stop categorico alla musica nella giornata di lunedì.

Movida estiva, le regole per la musica notturna

L’ordinanza resterà in vigore fino al 21 settembre e prevede:

Lunedì non è prevista alcuna attività musicale e danzante;

Martedì e Mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 02:00;

Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 21:00 alle ore 03:00;

Domenica dalle ore 18:00 alle ore 03:00:

Le sanzioni

Con l’ordinanza movida rimane fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi. “Chiunque– si legge nel documento-nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i limiti previsti dalla normativa richiamata in premessa è punito con la sanzione amministrativa accessoria del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00, nonché, nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la sanzione di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina di tali esercizi commerciali. È prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o rumori, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/91 e ss.mm.ii., per cinque giorni consecutivi, e l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 comma 3° della stessa legge”.

Bisignano: “Ordinanza piena di contraddizioni, come questa Amministrazione Comunale”

“Questa ordinanza si commenta da sé. È una ordinanza equivoca, piena di contraddizioni e subdola, tipica di questa Amministrazione Comunale. Prima viene sostenuto che bisogna alleviare i disagi dei cittadini e poi si consente la diffusione della musica dalle sei alle nove ore al giorno. Va chiarito comunque che rimane in vigore l’ordinanza emessa per i locali del centro storico, perché in caso contrario ci troveremmo di fronte a pura follia“- commenta l’ex assessore provinciale Michele Bisignano.

