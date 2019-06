Motta San Giovanni, Crea: “pericoli dietro ogni angolo nel sottopassaggio pedonale di Lazzaro, ma nessuno interviene”

21 Giugno 2019 13:09

Motta San Giovanni, Crea: “si chiede un urgente intervento per rimuovere i potenziali pericoli per gli utenti del sottopassaggio pedonale ferroviario di Lazzaro, ex passaggio a livello, situato sulla via Al Mare”

“Si chiede un urgente intervento per rimuovere i potenziali pericoli per gli utenti del sottopassaggio pedonale ferroviario di Lazzaro, ex passaggio a livello, situato sulla via Al Mare, determinati dall’impianto di illuminazione pubblica comunale non funzionante che presenta delle plafoniere rotte e completamene penzolanti, qualcuna legata col sottile fil di ferro, che cullate dal vento possono crollare da un momento all’altro in capo ai passanti. Cavi elettrici in parte penzolanti in quanto la guina, legata con del fil di ferro arrugginito, è stata divelta”, è quanto scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic. “In mattinata odierna intorno alle ore 8,30 alcuni passanti mi hanno rappresentato che una signora del luogo ha più volte segnalato telefonicamente tale stato di potenziale pericolo all’Amministrazione comunale. Il sottopassaggio pedonale è inagibile anche per la presenza di acqua. Tale criticità è stata segnalata dalla scrivente associazione con nota del 16 giugno 2019. Altro abitante del luogo mi ha riferito che l’illuminazione pubblica nel tratto compreso tra la Stazione Ferroviaria e il sottopassaggio in questione è scarsamente illuminato in quanto delle luminarie non funzionano, mi ha anche riferito di avere rappresentato tale disservizio al Vicesindaco che gli avrebbe risposto che l’illuminazione pubblica è della Ferrovia. Qualora ciò risultasse veritiero, ma ho i miei dubbi, il vicesindaco avrebbe comunque dovuto interessarsi presso le Ferrovie per la soluzione del problema rappresentato. Il Comune non deve tutelare gli interessi dei cittadini? Si invita a rimuove con immediatezza i potenziali pericoli e rendere fruibile il sottopasso”, conclude.

