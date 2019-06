23 Giugno 2019 18:20

Tragedia a Padova dove un centauro si era fermato in sella alla sua moto per far passare un pedone ma è stato travolto da un’auto guidata da una 40enne fermatasi a prestare i primi soccorsi

Tragedia a Padova dove un centauro si era fermato in sella alla sua moto per far passare un pedone ma è stato travolto da un’auto guidata da una 40enne fermatasi a prestare i primi soccorsi. E’ morto sul colpo a causa del violento impatto e la salma è ora all’obitorio di Cittadella. Il sinistro è avvenuto questa mattina, sul posto le forze dell’ordine ed i sanitari del 118.

Foto di repertorio

