Morti in Calabria, Siclari: “tutto il paese piange insieme a Soriano e Gioia Tauro”

23 Giugno 2019 16:24

Calabria, Siclari: “non esistono parole che possano lenire il dolore per la morte prematura dei tre giovanissimi di Soriano che hanno perso la vita in un terribile incidente stradale”

“Non esistono parole che possano lenire il dolore per la morte prematura dei tre giovanissimi di Soriano che hanno perso la vita in un terribile incidente stradale così come per la morte di un giovane uomo, Agostino Filandro, che ho conosciuto come grande e onesto lavoratore e che perde la vita sul posto di lavoro. Di fronte a tanto dolore, non si può rimanere indifferente. Mi unisco al dolore delle famiglie e di tutta la città di Gioia Tauro che ha dichiarato il lutto cittadino e che abbraccio in questo momento di profondo dolore”. Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari in una giornata di profondo dolore per la Calabria.

