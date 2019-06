Molestava la vicina di casa: pregiudicato di Messina arrestato per atti persecutori

23 Giugno 2019 10:30

Arrestato 54enne ad Alcara Lì Fusi (Messina): l’uomo, nonostante la misura restrittiva a cui era sottoposto, continuava a minacciare e molestare una vicina di casa

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un pregiudicato, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Patti (Messina).

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Alcara Lì Fusi (ME) hanno arrestato G.M.G. 54enne pregiudicato del luogo, in attuazione di ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori, con quella della custodia cautelare in carcere. Le indagini svolte dai carabinieri hanno infatti accertato che l’uomo, nonostante la misura restrittiva a cui era sottoposto, si era reso responsabile di ulteriori comportamenti vessatori, minacciosi e molesti nei confronti di una vicina di casa. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

