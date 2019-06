MioDottore Awards 2019, il premio dedicato ai professionisti della salute: ben 40 degli specialisti nominati proviene dalla Sicilia

10 Giugno 2019 14:08

Dopo il successo della prima edizione torna in Italia la sfida tra 379 medici per aggiudicarsi il riconoscimento di più apprezzati nella propria categoria di specializzazione: 40 i dottori nominati in Sicilia

MioDottore, piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner, lancia in Italia la seconda edizione dei MioDottore Awards, progetto nato per valorizzare e riconoscere la qualità dell’operato dei propri professionisti affiliati.

MioDottore Awards, riconoscimento unico nel suo genere, celebra i professionisti della salute che si sono distinti per professionalità, passione e dedizione e premia i più apprezzati sulla base delle recensioni e dei giudizi espressi da pazienti e colleghi con la stessa specializzazione.

La seconda edizione vede accedere alla fase di voto una lista di 379 medici nominati, con una crescita del 41%, rispetto allo scorso anno. In aumento anche il numero delle specializzazioni, 26 in questa nuova edizione, con otto novità: allergologi, angiologi e chirurghi vascolari, fisiatri, pneumologi, podologi, radiologi e reumatologi.

Il Lazio si conferma anche in questa edizione la regione con il maggior numero di specialisti nominati (26%). Seguono Lombardia (17%, con una lieve crescita rispetto al 2018) e Campania (14%). Invece, gli specialisti siciliani che si contendono il titolo sono ben 40 (10,50%). Stabile rispetto all’edizione 2018 dei MioDottore Awards la rappresentanza femminile, con quasi un terzo (29%) delle dottoresse nominate tra le eccellenze in gara. Tra le nuove specializzazioni di questa edizione, le categorie più nutrite comprendono allergologi, fisiatri e radiologi; tra queste, la quota maschile prevale ancora tra radiologi, allergologi e pneumologi.

“Siamo orgogliosi di essere giunti alla seconda edizione dei MioDottore Awards. Per noi è importante premiare chi tra i nostri professionisti ha dimostrato non solo eccellenza in campo medico, ma anche cura ed attenzione verso il paziente. In un mondo sempre più digitale, i medici devo aggiornarsi costantemente e conciliare la propria professione con le tecnologie. Soluzioni come MioDottore, sono fondamentali per supportare l’evoluzione della professione medica, perchè forniscono i giusti strumenti e servizi per connettersi con i pazienti e svolgere la professione in modo più semplice. La nostra piattaforma, attraverso tecnologie pratiche, efficaci e innovative, consente agli specialisti di snellire notevolmente i processi e poter così dedicare maggior tempo alla diagnosi”-dichiara Luca Puccioni, CEO di MioDottore.

La prima fase dell’iniziativa, che si è conclusa con l’identificazione dei nominati, è stata guidata da parere dei pazienti: i candidati, infatti, sono stati scelti in base al numero e alla qualità dei giudizi ottenuti rispetto a puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico. Segue ora la fase di voto, dal 28 maggio a metà giugno, durante la quale i professionisti appartenenti alle categorie di specializzazione in lizza potranno giudicare i colleghi nominati secondo criteri quali professionalità, esperienza e curriculum professionale, facendo leva sulle proprie competenze di medici professionisti. Conclusa la fase di voto, la selezione finale dei vincitori, che avverrà nel mese di giugno, terrà conto del numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dei giudizi dei colleghi di specializzazione e del contributo dello specialista alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”.

I Doctoralia Awards sono nati nel 2014, con il lancio dell’iniziativa in Spagna e Messico. Il contest si è successivamente esteso all’Argentina, poi in Cile e, lo scorso anno anche in Italia. Si è giunti ad oltre 4.448 specialisti nominati nelle varie edizioni, con una partecipazione crescente di anno in anno, sia in termini numerici sia in termini di varietà di specializzazioni.

MioDottore

MioDottore.it fa parte del Gruppo DocPlanner ed è la piattaforma leader al mondo dedicata alla sanità privata che connette i pazienti con gli specialisti ed è pensata per rendere l’esperienza sanitaria più umana. MioDottore.it offre ai pazienti uno spazio dove trovare e recensire lo specialista più adatto alle proprie esigenze e allo stesso tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti per gestire il flusso di pazienti, migliorare l’efficienza e la propria presenza online e acquisire nuovi pazienti. Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 30 milioni di pazienti e gestisce 1.5 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 2.4 milioni di recensioni sui suoi siti in 15 paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad oggi si avvale di un team di 1000 persone con sedi a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico, Curitiba, Bogotá e Santiago de Chile. Arrivato in Italia nel novembre 2015, ha già registrato numeri record con oltre 210.000 dottori disponibili sulla piattaforma.

