Milazzo: arrestato 19enne per detenzione e spaccio di droga

22 Giugno 2019 13:01

Milazzo: condannato a 2 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: giovane 19enne arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Milazzo, in attuazione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato il 19enne V.E. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno rintracciato il giovane e lo hanno arrestato poiché condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso, quando ancora minorenne, nel settembre 2017 in Milazzo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Acireale (CT) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

