Migranti, appello di Jole Santelli al ministro Salvini: “basta sbarchi in Calabria”

27 Giugno 2019 22:00

Santelli: “mi rivolgo al ministro Salvini affinchè si fermino gli sbarchi in Calabria, dove proprio nei giorni scorsi, a Crotone, sono arrivati altri immigrati”

“Mi rivolgo al ministro Salvini affinchè si fermino gli sbarchi in Calabria, dove proprio nei giorni scorsi, a Crotone, sono arrivati altri immigrati”. E’ quanto scrive in una nota l’on. Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria. “La nostra regione – aggiunge – non può più sopportare ingressi extracomunitari dopo avere subito, nello scorso quinquennio, una vera e propria invasione. Il tema è innanzitutto politico, giacchè non si può immaginare che la Calabria sia la terra dell’accoglienza ad ogni costo. C’e’ la necessità di potenziare i servizi di protezione nei porti calabresi – conclude Santelli – per evitare che si eludano quelle stesse norme, peraltro ribadite di recente sul piano legislativo, che sanzionano gli arrivi indiscriminati”.

