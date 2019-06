Meteo, sarà un weekend di fuoco in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

7 Giugno 2019 12:49

Meteo, arriva la prima ondata di caldo della stagione: sarà un weekend di fuoco al Centro/Sud, Anticiclone Africano anche la prossima settimana

Meteo – Il primo vero caldo è arrivato stamattina al Centro/Sud Italia, dove le temperature sono aumentate fino a +34°C a Cosenza, +33°C a Foggia, +31°C a Lecce, +30°C a Palermo, Catania e Vibo Valentia, +29°C a Roma e Catanzaro. E’ solo l’inizio di un weekend di fuoco: le temperature aumenteranno ulteriormente domani, Sabato 8, e dopodomani, Domenica 9 Giugno, raggiungendo picchi di +40°C su gran parte del Centro/Sud. Il caldo continuerà anche per tutta la prossima settimana, in quest’improvviso e fulmineo inizio d’estate.

Al contrario, al Nord avremo violenti temporali in intensificazione con il passare dei giorni. I primi, domani, saranno i più deboli. Domenica pomeriggio si inizierà a fare sul serio tra Piemonte e Lombardia, specie in area alpina. Tra Lunedì e Martedì ci attendiamo fenomeni temporaleschi molto violenti all’estremo Nord, tra Piemonte, Svizzera e Lombardia, in modo particolare nel Verbano-Cusio-Ossola e in Provincia di Varese, con violente grandinate e forti raffiche di vento.

