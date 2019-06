Allerta Meteo, inizio Giugno di maltempo in Calabria e Sicilia: violenti temporali nel weekend

1 Giugno 2019 14:19

Allerta Meteo per il Centro/Sud Italia nel primo weekend di Giugno e dell’estate meteorologica, mentre al Nord arriva il primo caldo della stagione

Inizia oggi, Sabato 1° Giugno, l’Estate Meteorologica 2019. Ma il tempo è estivo soltanto al Nord Italia, dov’è tornato a splendere il sole con temperature in forte aumento: domani, Domenica 2 Giugno, avremo picchi diffusamente superiori ai +30°C in pianura Padana. Situazione meteo completamente opposta, invece, al Centro/Sud dove le temperature saranno fino a dieci gradi inferiori, di gran lunga più basse rispetto alle medie del periodo, con forte maltempo per l’instabilità provocata dall’area di bassa pressione posizionata sul Mar Jonio, tra l’Italia e i Balcani. Sia oggi che domani avremo forti temporali con nubifragi e grandinate tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Domani mattina in Calabria c’è il rischio di alluvioni lampo nella fascia tirrenica centrale della Regione, tra Lamezia Terme e Vibo Valentia, in un’area molto esposta a fenomeni meteo così estremi in queste condizioni meteorologiche. Ma forti temporali colpiranno anche l’Abruzzo, la Campania, la Basilicata, la Puglia e il basso Lazio nelle ore pomeridiane, lambendo Roma.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

