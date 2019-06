Meteo: domenica con caldo africano in Calabria e Sicilia e violenti temporali al Nord [DETTAGLI]

9 Giugno 2019 14:22

Meteo estremo in Italia in quest’inizio di Giugno: temperature elevatissime al Sud, forti temporali tra Piemonte e Lombardia. Attenzione alla settimana entrante

Meteo estremo sull’Italia in quest’inizio di Giugno 2019: anche stamattina fa molto caldo al Sud, dove abbiamo già +37°C a Vittoria, +36°C a Palermo e Catania, +35°C a Cosenza, dopo i picchi già esagerati dei giorni scorsi che oggi pomeriggio verranno nuovamente raggiunti su gran parte del Centro/Sud . Intanto oggi pomeriggio inizieranno i primi fenomeni di maltempo al Nord/Ovest, con forti temporali pomeridiani tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Il maltempo si intensificherà domani, Lunedì 10 Giugno, con fenomeni particolarmente violenti tra Piemonte e Lombardia, in modo particolare sul Verbano-Cusio-Ossola e in provincia di Varese dove si verificheranno piogge torrenziali e intense grandinate. Intanto il super caldo continuerà senza alcuna tregua per tutta la settimana al Centro/Sud: a fronte di queste temperature c’è già chi si lamenta, nonostante il freddo prolungato che ha costretto la popolazione a ritardare addirittura fino a inizio Giugno l’uso di un vestiario tipicamente invernale.

Attenzione a quello che si prospetta per Venerdì 14 e Sabato 15 Giugno: in base agli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli, un’altra ondata africana arriverà sull’Italia facendo impennare le temperature addirittura 5-6°C oltre i valori di questi giorni. La Regione più colpita dovrebbe essere la Sicilia, dove le temperature potrebbero impennarsi in modo diffuso fino a +43/+44°C, ma anche al Centro la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere se non superare i +40°C. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

