Zuccarello: “le strade di Messina non devono più essere palcoscenico di morte e disgrazie”

19 Giugno 2019 21:30

Messina, Zuccarello: “passano gli anni ma nessuno mette in essere una progettazione e programmazione seria per tutelare e prevenire eventuali incidenti lungo le strade cittadine”

“Passano gli anni ma nessuno mette in essere una progettazione e programmazione seria per tutelare e prevenire eventuali incidenti lungo le strade cittadine. Ci dispiace enormemente per il tragico incidente della giovane Martina ma speriamo che questo sia l’ultimo e che l’attuale Amministrazione prenda seri provvedimenti per tutelare i cittadini ed impedire eventuali incidenti. Più volte, durante la scorsa legislatura, abbiamo consigliato alla vecchia Amministrazione di attuare soluzioni, anche amovibili, che riducessero la velocità proprio sulla Via Consolare Valeria che, in estate, diventa luogo di locali estivi e movida notturna. Proprio con in mente la sicurezza di ogni cittadino consigliamo all’Amministrazione De Luca di applicare dei dossi amovibili e sistemi di autovelox permanenti su tutta la litoranea dall’inizio del viale Annunziata fino a Ponte Gallo”, è quanto scrive in una nota il Presidente di Missione Messina, Daniele Zuccarello. “Altro sistema deterrente potrebbe essere l’introduzione immediata di corse notturne di mezzi pubblici con l’obbligo di lasciare l’auto fuori da zone ben precise, tranne che per i residenti. Ciò in quanto, sempre più spesso, i giovani eccedono nel consumo di alcool che li porta ad essere spericolati nella guida dei loro mezzi di trasporto. Sembra che Messina non impari nulla dai propri errori ed ancora una volta dobbiamo “arrangiarci” a organizzare la Movida Messinese a ridosso dell’Estate perché non si è in grado di regolamentare le stagioni per tempo. Speriamo che queste tragedie non si verifichino mai più e che la città possa vivere tranquillamente la sua Estate”, conclude.

Valuta questo articolo