Messina, Villarosa: “Eviteremo il dissesto delle ex province”

7 Giugno 2019 13:04

Messina, Villarosa: “fiero del lavoro svolto e del risultato raggiunto per le ex province”

“Come già annunciato diverse volte abbiamo presentato al Decreto Crescita, attualmente in discussione alla Camera, l’emendamento 38.030 già bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che eviterà il dissesto delle 9 ex province siciliane lasciate allo sbando fino ad oggi. Superata questa fase continueremo ad intervenire su questi enti con ulteriori misure che verranno prodotte alla conclusione dei 4 tavoli tematici sulla Regione Siciliana avviati a seguito dell’accordo firmato a dicembre 2018”. E’ quanto dichiara il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa.

“Il percorso è stato lungo e molto dibattuto tra il Governo e la Regione Siciliana che giustamente chiedeva una cifra molto elevata (quasi 300 Milioni di euro), ma purtroppo al momento non disponibile, per garantire una sicurezza stabile agli enti anche per gli anni futuri. Oggi però sono fiero del lavoro svolto e del risultato raggiunto che posso affermare essere il miglior risultato raggiungibile con le attuali condizioni. L’emendamento verrà approvato a breve dalla commissione e poi successivamente dall’aula, permetterà alle ex province, tra le altre norme, di chiudere i bilanci 2017, 2018 e preparare per il solo 2019 il bilancio preventivo iniettando nelle loro casse i fondi FSC sbloccati grazie all’accordo Stato-Regione firmato lo scorso maggio, questo farà sì che questi enti evitino procedure di dissesto che potrebbero avere conseguenze disastrose su dipendenti e cittadini. Sono molto contento del fatto che questa misura sia considerata positiva da quasi tutti gli attori in gioco, non era facile ma da oggi ci potrebbe essere luce alla fine del tunnel“. Conclude Villarosa.

