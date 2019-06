Messina: Unime ricorda il prof. Vincenzo Scalisi

12 Giugno 2019 15:20

Sabato 15 giugno alle ore 10 nell’Aula Magna dell’Ateneo si terrà un incontro di studi in ricordo del Prof. Vincenzo Scalisi, Emerito del nostro Ateneo, Maestro della Scuola civilistica e studioso di respiro internazionale.

In tale occasione sarà presentato l’ultimo scritto del Professore “L’ermeneutica della dignità”, che costituisce un mirabile punto di approdo del Suo pensiero e può quindi considerarsi il Suo testamento ideologico e scientifico.

Dopo i saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Francesco Astone, e del prof. Mario Trimarchi, si confronteranno sul tema i proff. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte Costituzionale, Guido Alpa, Emerito dell’Università La Sapienza di Roma, Francesco Donato Busnelli, Emerito dell’Università di Pisa, e Salvatore Mazzamuto, Emerito dell’Università di Roma Tre. Seguiranno gli interventi di numerosi Amici e Colleghi dell’Onorato.

Si procederà, poi, alla consegna del Premio Scalisi, istituito dall’Unione dei Privatisti in memoria del Suo magistero per un’opera civilistica di alto valore scientifico edita nel 2018-2019.

L’incontro si concluderà con l’intitolazione al prof. Scalisi di un’aula del Dipartimento di Giurisprudenza della nostra Università.