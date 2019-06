Messina: Unime capofila di un importante Progetto Europeo nel settore della Termodinamica e degli Equilibri di Chimica

10 Giugno 2019 13:46

L’Ateneo di Messinacapofila europeo e Main Proposer dell’action CA18202 – NECTAR – Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research

L’Organizzazione Europea COST (European Cooperation in Science and Technology) ha appena diffuso i risultati dell’ultima call. Uno dei 40 progetti finanziati (approval rate circa 7%) vede l’Ateneo peloritano come capofila europeo e Main Proposer dell’action CA18202 – NECTAR – Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research. NECTAR ha lo scopo di promuovere la ricerca avanzata nel settore della Termodinamica Chimica e degli Equilibri Chimici, stimolando la creazione di un network europeo ed internazionale in grado di combinare perfettamente ricerca di base ed applicata, rispondendo alle esigenze di ricercatori e final stakeholders. Il prof. Demetrio Milea del gruppo di Chimica Analitica, Speciazione Chimica ed Analisi di Equilibrio del Dipartimento CHIBIOFARAM, guidato dai proff. Silvio Sammartano e Concetta De Stefano, coordinerà un network iniziale di ben 52 tra Università, centri di ricerca pubblici e privati, piccole e medie imprese e multinazionali provenienti da 18 Paesi (Australia, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina e Stati Uniti), cui si aggiungeranno altri membri nei prossimi 4 anni di attività di NECTAR.

