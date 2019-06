Messina, continua la scia positiva dei successi targati Unime: premiati un dottore di ricerca ed una assegnista

18 Giugno 2019 10:17

Premiati un dottore di ricerca ed una assegnista dell’Università di Messina

La dott.ssa Anna Irto, assegnista di ricerca del Dipartimento ChiBioFarAm, è stata insignita del premio “Fernando Pulidori” nell’ambito del “49th International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2019), tenutosi nei giorni scorsi a Debrecen in Ungheria. Il prestigioso riconoscimento, giunto ormai alla dodicesima edizione, è conferito annualmente ad un giovane ricercatore (under 30) per il suo contributo nel campo della termodinamica e della chimica di coordinazione. La dott.ssa Irto, che fa parte del gruppo di ricerca coordinato dal prof. emerito Silvio Sammartano, attualmente sta lavorando ad un progetto intitolato “Analisi di classi di leganti polifunzionali per la speciazione e la sequestrazione selettiva di cationi metallici ed organometallici in sistemi naturali e biologici”.

La Dott.ssa Laura Ielo, invece, dottore di ricerca con la menzione di Doctor Europaeus del XXXI ciclo del corso di Dottorato in “Biologia applicata e Medicina sperimentale”, ha ricevuto la “Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Label” come riconoscimento per la sua tesi di dottorato dal titolo “Identification of new tyrosinase inhibitors via computational studies, synthesis and structural characterization” (Tutor Prof.ssa Laura De Luca ), in occasione del IX Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network, tenutosi a Catanzaro. La Dott.ssa Ielo ha svolto la sua attività di ricerca presso i laboratori del Dipartimento ChiBioFarAm e presso il Department of Pharmaceutical Chemistry University of Vienna (Austria).

Il Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network è una rete di 53 dottorati in Chimica Farmaceutica di 18 paesi europei, a cui afferisce il dottorato in “Biologia applicata e Medicina sperimentale” con il curriculum Scienze del Farmaco dell’Università di Messina.

