Messina: appuntamento a Teatro con “Un Paese Speciale”

5 Giugno 2019 18:57

Al Teatro di Messina va in scena lo spettacolo delle compagnia Volerevolare

Andrà in scena domani, alle 19:30, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, “Un Paese Speciale”, lo spettacolo diretto e scritto da Giovanna Manetto, e realizzato dalla compagnia teatrale “Volerevolare”, composta da 15 ragazzi con Sindrome di Down, Autismo e Sindrome di Pierre Robin. Lo spettacolo, tratto da “Elisir d’amore” di Gaetano Donizzetti e cooprodotto dal Teatro, parla di un paese speciale in cui non manca nulla tranne l’amore. Alla fine, grazie all’elisir d’amore venduto dal dottore Dulcamara, il paese ritroverà ciò che fino a quel momento è mancato.

Valuta questo articolo