Messina: il 28 giugno la prima Tavola Rotonda di Volt

26 Giugno 2019 21:32

Messina: si terrà Venerdì 28 Giugno, dalle ore 18, presso la Libreria Colapesce, la prima Tavola Rotonda di Volt

Si terrà Venerdì 28 Giugno, dalle ore 18, presso la Libreria Colapesce, la prima Tavola Rotonda di Volt Messina. Le Tavole rotonde sono degli spazi di discussione dove Volt, assieme ai cittadini, analizza e costruisce le soluzioni per i territori, sono spazi dove le persone interagiscono tra di loro, si scambiano idee, opinioni e soluzioni; siamo infatti convinti che solamente i cittadini, coloro che vivono o conoscono una determinata problematica possano identificarne le peculiarità, quelle sfaccettature che fanno la differenza e che dunque, solamente dai cittadini, possa partire la costruzione di soluzioni efficaci e durevoli poiché le soluzioni proposte rispondono alla realtà di un determinato contesto, di un determinato territorio, di determinate dinamiche. Si avrà inoltre la possibilità di poter conoscere Volt, la sua squadra, la sua Vision e ciò che sta facendo la differenza nella costruzione del primo Movimento omogeneo in tutta Europa che sta già portando a casa i primi successi! Come? 3 Tavoli con 3 temi inerenti la mobilità sostenibile: Mobilità Urbana; Mobilità Regionale; Mobilità ExtraRegionale. Ogni tavolo avrà un massimo 4 persone + 1 facilitatore che gestirà la discussione, un’ora e mezza per discutere del tema ed approntare delle soluzioni che verranno poi lette pubblicamente, le soluzioni proposte diverranno un impegno per Volt che le inserirà tra le proposte per i territori a livello locale ed all’interno del Programma per il Sud, tali proposte verranno elaborate per renderle concrete e davvero realizzabili! Un modo unico per scrivere insieme le soluzioni per il nostro presente e per il nostro futuro in maniera diretta! L’evento avrà inizio alle h.18, dalle 21 avrà inizio l’Apericena Viola per concludere al meglio la serata in maniera rilassante e divertente, costo dell’Apericena è di 12euro comprensivo di bibita. Questa Tavola Rotonda è solamente la prima di una serie di intensi appuntamenti volti ad affrontare i temi che contraddistinguono quotidianamente la vita di ognuno di noi, dalla mobilità sostenibile al lavoro, dallo sviluppo alla lotta al degrado; come noi, anche in tutta Italia Volt sta agendo nel medesimo modo. Riteniamo fondamentale non scrivere le medesime proposte, le medesime soluzioni trite e ritrite da anni che si sono dimostrate inefficaci o inapplicabili, lo spirito che ci muove è uno spirito concreto che deve incarnarsi nel programma di soluzioni territoriali e nazionali, vogliamo dare finalmente risposte, vogliamo finalmente dare voce ai cittadini, alle persone, consentendogli di esprimersi, di dire le proprie soluzioni tratte dal vivere i singoli temi e di essere protagonisti di un reale cambiamento nelle loro vite tramite una Politica costruita e costituita da persone, una Politica che metta a proprio agio, una Politica a misura di cittadino.

