Messina, strada provinciale 110 “Montalbanese”: la Regione stanzia oltre 4 milioni per la messa in sicurezza

25 Giugno 2019 18:14

Viabilità a Messina, l’assessore Falcone: “Restituiamo efficienza alle strade per riattivare lo sviluppo”

Supera i quattro milioni e mezzo di euro il finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana alla Città metropolitana di Messina per ammodernare la strada provinciale 110 “Montalbanese”, arteria al servizio dei borghi dei Nebrodi che si snoda da Portorosa a Montalbano Elicona. Il Governo Musumeci ha formalizzato il decreto di finanziamento – complessivi 4.512.994,02 euro – che rientra nel quadro delle azioni finalizzate al recupero della viabilità interna della Sicilia.

“L’intervento della Regione – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – contribuirà a dare respiro ai martoriati collegamenti viari dei Nebrodi. Rilanciamo un percorso strategico non solo per la riviera tirrenica, ma anche per borghi di grande interesse turistico come Montalbano Elicona e Furnari”.

Nel dettaglio i lavori da appaltare prevedono ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza della Sp 110 a partire dall’imbocco sulla strada statale 113, vicino Portorosa, fino al collegamento montano con la Sp 11 “Pattese”. “Fin dall’insediamento del Governo Musumeci – ha aggiunto Falcone – prioritario è stato l’obiettivo di arginare il degrado delle arterie provinciali dell’Isola. Siamo convinti che una ritrovata efficienza della viabilità sui territori possa diventare il primo strumento di sviluppo per la gran parte dei Comuni della Sicilia”.

