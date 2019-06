Messina: lo Sporting Club Villafranca punta sui giovani e si prepara alla prossima stagione

11 Giugno 2019 19:05

Messina, il presidente Nino Costa azzera tutta la compagine sportiva e riparte da zero puntando sulla forza dei giovani e dei giovanissimi, presente e futuro del calcio villafranchese

Riparte da zero, in vista della prossima stagione, lo “Sporting Club Villafranca”, affermata società sportiva villafranchese da due anni militante nel campionato provinciale di serie C2 di calcio a 5, dopo un passato in serie D. In seguito alla sofferta salvezza di quest’anno ed ai disordini creatisi intorno ad essa, infatti, il presidente Nino Costa che ha deciso di azzerare tutta l’ormai ex compagine sportiva e di ripartire da zero puntando, in particolare, sulla forza dei giovani e dei giovanissimi, presente e futuro del calcio villafranchese. “Ringrazio– afferma Costa- tutti i giocatori e tutti i mister che, nel corso di questi cinque anni, hanno contribuito al successo della squadra. Voglio inoltre esprimere gratitudine- prosegue Costa– anche alla dirigenza rappresentata da Andrea Alizzi, Giacomo Picciolo, Lillo Costa e Salvatore Giordano, per il suo fattivo supporto ed impegno profuso per il bene della squadra“. Nei prossimi mesi, pertanto, verranno rese note, con maggiori dettagli, le nuove strategie societarie e le attività previste nella prossima stagione che saranno caratterizzate, come detto, dal rinnovamento e dall’apertura ai giovani.

