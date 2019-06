Messina, il regalo di Soroptmist alle persone con disabilità: una carrozzina da spiaggia per fare il bagno a mare

17 Giugno 2019 17:22

Anche le persone con problemi motori potranno accedere alla spiaggia e al mare grazie ad una sedia che consentirà loro di fare il bagno. La sedia verrà consegnata dal Club Soroptimist di Messina, presieduto dalla prof.ssa Rosa Musolino, all’associazione Octopus nel sito di Villaggio Pace e sarà messa a disposizione di chi ne avrà bisogno.

Si tratta ci una carrozzina da spiaggia modello “Solemare” ideale per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare con l’aiuto di un accompagnatore. La sedia è caratterizzata da speciali ruote combinate in gomma piena ed alluminio per spostarsi autonomamente e ridurre lo sforzo di spinta sulla sabbia e in acqua. Il Soroptimist International club di Messina conferma il suo impegno a sostegno dei diritti umani e delle persone con disabilità.

“Attraverso tale gesto, spiega la presidente Rosa Musolino, intendiamo abbattere simbolicamente e concretamente una barriera che si frappone alla parità dei diritti delle persone disabili.”

Con questa donazione inoltre il Soroptimist International club di Messina ha aderito alla manifestazione “Giro dei 2 mari con Marzia” organizzata dalla A.S.D. Cicloturistica Castanea, attuando il comune progetto relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche. La cerimonia di consegna della sedia avrà luogo mercoledì 19 giugno alle ore 18,30 presso la sede dell’associazione Octopus nel villaggio marino di Pace.

