Messina, il PD: “De Luca la smetta di fare teatro, si dimetta visto che non è in grado di trovare una maggioranza”

13 Giugno 2019 20:01

Il PD sulle minaccia di dimissioni di De Luca: “Il sindaco la smetta di ergersi a vittima. Ha nascosto sotto il tappeto tutti i problemi di Messina per mesi, dedicandosi alla campagna elettorale”

al l ‘ ennesima minaccia di dimissioni del sindaco. “E’ vero, il sindaco Cateno De Luca ha ragione, non si governa una città senza maggioranza. La soluzione c’è: si dimetta visto che non è in grado di trovare una maggioranza, nonostante si sia schierato politicamente con il centrodestra”-è quando dichiara il PD di Messina in merito



Possiamo assicurare al primo cittadino di Messina che il PD ha a cuore le sorti della Città, non certo della sua sindacatura, o dei personaggi pro-tempore che “La smetta però di ergersi a vittima- prosegue il PD– visto che ha nascosto sotto il tappeto tutti i problemi di Messina ed i temi politici dell’aula per due mesi, dedicandosi alla campagna elettorale, quando invece vi è necessità di approfondire molte questioni (come quella della fuoriuscita da Taormina Arte che ha scatenato il casus belli), in modo da evitare decisioni sbagliate, inutili e dannose per la Città.Possiamo assicurare al primo cittadino di Messina che il PD ha a cuore le sorti della Città, non certo della sua sindacatura, o dei personaggi pro-tempore che oggi hanno responsabilità di governo e che stanno trasformando la loro azione in una farsa.

Il Partito Democratico, come ha già più volte in passato ampiamente dimostrato, non ha pregiudizi di sorta verso chicchessia, e voterà gli atti che ritiene opportuni nell’interessa dei Messinesi.

Per cui niente ricatti, niente isterismi, niente protagonismi. Vogliamo e ci batteremo per avere un governo della Città maturo, che affronti i problemi, invece di inscenare scandali inesistenti per spostare l’attenzione su un primo anno di amministrazione che definire disastroso è poco. Si lavori, se si è in grado di farlo, altrimenti ci si faccia da parte a favore di chi è più competente, coscienzioso e soprattutto serio.

Per ultimo, signor Sindaco. Ci hanno profondamente indignato le illazioni che vergognosamente ha lanciato all’indirizzo del consigliere Alessandro Russo, che si è sempre distinto per serietà, passione ed onestà ed ha una storia politica, personale e professionale di alto profilo, così come tutti i consiglieri comunali del PD: La cultura del sospetto non ci appartiene, quella dell’insinuazione, oltre a potere essere penalmente rilevante, la condanniamo sempre e comunque. Se ha fondati motivi di credere che, come ha sostenuto, ci sia qualche motivo “oscuro” che impedisce l’uscita da Taormina Arte, ebbene, faccia nomi e cognomi e si rivolga agli organi competenti. Altrimenti taccia. Per dignità sua personale, ma soprattutto per rispetto nei confronti di una Città che è ormai in ginocchio e non ha certo bisogno di teatrini”- conclude.

Valuta questo articolo