Messina, al via la Notte Bianca in via Palermo: ecco come cambia la viabilità

20 Giugno 2019 14:10

Messina, torna la Notte Bianca in via Palermo: le limitazioni viarie

Per consentire lo svolgimento di “ViviAmola notte in via Palermo”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Vivi via Palermo” che si svolgerà, a partire dalle ore 14 di sabato 22 sino alle 2 di domenica 23, lungo la via Palermo tra largo La Corte Cailler e i viali Regina Margherita/Regina Elena, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto, dalle ore 13 di sabato alle 2 di domenica, sarà vietata la sosta nelle vie, Palermo nel tratto compreso tra largo La Corte Cailler e i viali Regina Margherita/Regina Elena; G. Pepe, tra Palermo e Manzoni; e S. Maria di Gesù, tra le vie Palermo e S. Orsola. E’ stato disposto inoltre dalle 14 di sabato alle 2 di domenica il divieto di transito veicolare in via Palermo all’intersezione con i viali Regina Margherita/Regina Elena e largo La Corte Cailler; nelle vie Parini, Guicciardini e Falconieri alle intersezioni con la via Palermo; e nelle vie G. Pepe e S. Maria di Gesù agli incroci con la via Manzoni. Infine, in occasione dell’evento, è consentito l’accesso e la sosta di auto e moto d’epoca nel tratto della via Palermo, tra viale Regina Elena e largo La Corte Cailler, con ingresso dei veicoli entro le 19.30 di sabato 22.

