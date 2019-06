Messina, Giostra in festa: i festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice, la patrona del rione

28 Giugno 2019 14:36

Domenica la celebrazione eucaristica presieduta da Don Alberto Anzalone e alle 18.30 la Processione del simulacro di Maria Ausiliatrice per le vie del rione di Messina, a conclusione spettacolo pirotecnico

Nel corso di un’odierna conferenza stampa, cui hanno partecipato l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia e il presidente della V circoscrizione Ivan Cutè, sono stati illustrati i festeggiamenti programmati in onore della patrona di Giostra Maria Ausiliatrice, che si concluderanno domenica 30. All’incontro con i giornalisti erano presenti Don Enzo Pisano, parroco di Giostra-San Matteo e rappresentanti dell’Associazione organizzatrice degli eventi, che prevedono spettacoli, intrattenimenti e attività ludico-ricreative. Domenica 30 è in programma alle ore 17.30 la celebrazione eucaristica presieduta da Don Alberto Anzalone e alle 18.30 la Processione del simulacro di Maria Ausiliatrice per le vie del rione; a conclusione spettacolo pirotecnico.

Valuta questo articolo