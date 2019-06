20 Giugno 2019 23:36

Luca Lotti a Messina: sentito come testimone nel processo sul “Sistema Siracusa”

“Quello che dovevo dire l’ho scritto in due post molto chiari e non ho altro da aggiungere, secondo me gli incontri non sono quelli che dite voi. Credo di aver chiarito. Non so se sereno, ma tranquillissimo sì”. E’ quanto afferma l’ex sottosegretario Luca Lotti, autosospeso dal Pd, in merito all’inchiesta della procura di Perugia, a margine del processo sul Sistema Siracusa che si celebra a Messina, dove è stato sentito come testimone.

Valuta questo articolo