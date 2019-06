Morto a Messina Lillo Federico, storico fondatore della Mangiatorella e delle Autolinee Federico: aveva 91 anni

30 Giugno 2019 11:56

Lillo Federico proprietario della Mangiatorella si è spento a 91 anni

E’ morto ieri mattina a Messina all’età di 91 anni Lillo Federico, proprietario della Mangiatorella, noto marchio di acqua tra i più importanti d’Italia. Federico era ricoverato in ospedale da qualche tempo.

Mangiatorella SpA è una delle più importanti realtà imprenditoriali del Sud Italia, e l’Acqua Mangiatorella è la più apprezzata in Calabria e Sicilia per la sua storia, per la sua leggerezza e per i suoi benefici effetti sull’organismo.

La sorgente si trova a 1.200 metri di altitudine, alle falde del Monte Pecoraro, immersa nell’incantevole paesaggio del Parco delle Serre calabresi, nei pressi di Stilo, graziosa cittadina ricca di storia, in provincia di Reggio Calabria.

Lillo Federico era proprio di Stilo: era cavaliere del lavoro per il suo impegno in una terra difficile come quella calabrese, sin dagli anni ’50 del secolo scorso, prima della Mangiatorella, con le Autolinee Federico, storico marchio di trasporti oggi gestito dal fratello Aldo.

