Messina, isola pedonale di Piazza Cairoli: sit in di CMdB

19 Giugno 2019 16:23

Cambiamo Messina dal Basso: “Pronti a scendere in piazza ad impedire uno scempio che farebbe ripiombare la città indietro di dieci anni”

“Una decisione scellerata, autoreferenziale e assurda, assunta per soddisfare qualche commerciante, ma in direzione totalmente avversa rispetto al volere della maggioranza delle cittadine e dei cittadini di Messina, che vogliono poter continuare a passeggiare a Piazza Cairoli senza rischiare di essere investiti e senza respirare smog anche in quello spazio verde“- a dirlo è il movimento Cambiamo Messina dal Basso che ha deciso di scendere in piazza per difendere l’isola pedonale di Piazza Cairoli e chiedere un ampliamento delle aree in città da riservare ai pedoni: “Scendiamo in piazza, anche questa volta, per affermare quanto non solo noi non vogliamo la riapertura al traffico, ma vogliamo un’integrazione, un potenziamento della zona pedonale. Basta essere sommersi dalle auto, doppia e tripla fila per un caffè!”

L’Appuntamento a Piazza Cairoli è venerdì 21 giugno dalle ore 18:30: “Chiediamo che venga soddisfatto il nostro bisogno di vivere gli spazi, senza preoccupazione e inquinamento, come avviene in tutte le città dell’Universo creato dove si va verso la pedonalizzazione delle aree, e non verso la “macchinizzazione delle stesse”.

Ai commercianti, inoltre, diciamo che le pedonalizzazioni fanno bene al commercio: non è una grande notizia né la scoperta dell’America, perché ormai è noto quanto le isole pedonali siano volano per l’economia. Gli esempi si sprecano, chi dice il contrario mente spudoratamente o non sa fare l’imprenditore.

Ancora una volta dobbiamo segnalare quanto quest’amministrazione sia mediocre nella gestione della città, dalle piccole alle grandi cose, con un approccio a dir poco approssimativo e con scarsa capacità di visione allargata e comprensiva della città e del suo sviluppo urbano. Un’amministrazione a cui non interessa alcun progetto che vada a garantire il benessere di cittadini, ospiti e turisti. Un’amministrazione che sa solo imitare i gamberi, dotata di fantasia nelle sparate ai quattro venti, salvo poi cercare in modo goffo di tornare sui propri passi: anche per l’isola pedonale è stato mantenuto il solito comportamento. E non importa, a tal proposito, l’attuale inversione a U del primo cittadino che prova a scaricare sul Consiglio Comunale la decisione da lui presa (per l’ennesima volta è sempre colpa di altri).

Abbiamo “sperimentato” il traffico di Piazza Cairoli per 100 anni, esperimento i cui esiti sono scontati e noti a tutti. Ringraziamo i tantissimi cittadini che hanno fatto sentire la propria voce e che sono pronti a scendere in piazza ad impedire uno scempio che farebbe ripiombare la città indietro di dieci anni”.

Valuta questo articolo