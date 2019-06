7 Giugno 2019 14:22

Al via i lavori nella Galleria San Jachiddu. Il dipartimento Mobilità Urbana di Messina ha disposto i nuovi orari di chiusura del tunnel per consentire gli interventi di manutenzione e riqualificazione dell’impianto di illuminazione. La galleria, da lunedì 10 giugno, dalle 8.30, sino alle 18.30 di venerdì 28 giugno sarà interdetta al traffico. Resterà chiusa in entrambi i sensi di marcia giorno e notte.