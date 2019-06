Messina, Fulco: “Il mio primo anno da consigliera? Intenso e ricco di emozioni”

10 Giugno 2019 17:44

Messina, Fulco: “Cerco sempre di dare il 100% di me stessa, impegnata e presente sul territorio h24“

“È stato un anno intenso e ricco di emozioni“. Così, ad un anno dall’elezione, Lorena Fulco commenta il suo primo anno da consigliera della V Circoscrizione. “Sono stata impegnata e presente sul territorio h24, ho portato avanti dei progetti già iniziati dalla vecchia amministrazione, quali lo sportello sociale ed il Food sharing in quanto coordinatrice della V commissione ai servizi sociali”. Un anno speso tra mille battaglie e al servizio della comunità di Messina:

“Ho scritto centinaia di segnalazioni per riqualificare ogni zona del quartiere e soddisfare le esigenze dei cittadini. Cerco di dare il 100% di me stessa anche se purtroppo, dal momento che non è ancora stato attuato il decentramento, noi Consiglieri di quartiere abbiamo in parte le mani legate. Sono felice- conclude– di avere al mio fianco colleghi consiglieri e Presidente che hanno lavorato con me in sinergia ed armonia, indispensabili per svolgere al meglio il mio ruolo. Come sempre non faccio promesse, ma rinnovo il mio impegno ad essere presente sul territorio e a spendermi per riqualificare al meglio la V Circoscrizione”.

