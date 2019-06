Messina: Forza Italia inaugura la nuova segreteria politica

21 Giugno 2019 14:42

Taglio del nastro a Messina: apre la nuova segreteria politica di Forza Italia

Forza Italia inaugura la nuova segreteria politica, in via Felice Bisazza, 21, a Messina. Il taglio del nastro è previsto sabato alle 18, alla presenza degli onorevoli Matilde Siracusano, deputato alla Camera, Tommaso Calderone, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e Dario Ugo Zante, Consigliere comunale a Palazzo Zanca. Per l’occasione la neo Coordinatrice nazionale di Forza Italia e Vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Mara Carfagna, interverrà in videochiamata per un messaggio circa l’importante presidio politico aperto sul territorio.

