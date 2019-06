Messina: foglio di via per due giovani denunciati per furto aggravato

8 Giugno 2019 12:59

Foglio di via obbligatorio per due soggetti denunciati per furto aggravato. A rintracciarli i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina

Il Questore di Messina ha adottato due provvedimenti di allontanamento nei confronti di due soggetti, di 26 e 28 anni, domiciliati nel comune di Randazzo (CT).

I due, con precedenti penali di vario genere, già sottoposti, uno alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, l’altro alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., sono stati denunciati perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato di un telefono cellulare, commesso lo scorso 31 maggio all’interno della sala d’attesa di un’agenzia di trasporti.

Nei giorni scorsi, gli stessi, malgrado la misura cautelare cui erano sottoposti, sono stati controllati ed identificati in compagnia di soggetti pregiudicati nelle vie di questo centro in atteggiamenti sospetti.

Pertanto, per la tutela della sicurezza e tranquillità pubblica, i due uomini, rintracciati dai poliziotti delle Volanti, sono stati rimpatriati a mezzo foglio di via obbligatorio nel comune del domicilio, con divieto di fare ritorno nel comune di Messina per un periodo di anni tre.

