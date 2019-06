Messina, Festa di San Nicola: tavolo tecnico per le misure di sicurezza

20 Giugno 2019 14:15

Messina, l’assessore Minutoli: “Fondamentale che gli ambulanti rispettino le regole”

Convocata dall’assessore alla protezione Civile Massimiliano Minutoli, si è svolta stamani una riunione per definire l’organizzazione della festa di San Nicola in programma il 10 e l’11 agosto. Al tavolo tecnico hanno preso parte, l’esperto agronomo Saverio Tignino, Vincenzo Versaci del dipartimento Mobilità, Luca Robert della parrocchia di San Nicola e Giuseppe Marchello della Polizia metropolitana di Messina. “E’ il secondo anno dall’introduzione del decreto Gabrielli e della safety security – ha sottolineato Minutoli – pertanto abbiamo discusso gli aspetti da affrontare e le norme da rispettare da parte di tutti, in primis gli ambulanti con il posizionamento delle bancarelle nei punti assegnati. E’ chiaro che, se non vi saranno le condizioni di sicurezza per garantire le vie di fuga e quindi un buon piano di emergenza e sanitario, che potranno assicurare una viabilità alternativa alla manifestazione, c’è il rischio concreto che tutto possa venire meno. Poiché la festa di San Nicola fa parte della storia della città di Messina e non merita un infausto destino, stiamo lavorando in maniera sinergica affinché l’evento religioso si realizzi nella massima sicurezza, invitando gli ambulanti e gli operatori presenti a rispettare le norme e soprattutto i cittadini ad attenersi ai divieti di sosta che verranno collocati per non compromettere il piano di emergenza”.

