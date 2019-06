Messina, bambini russi in passerella: al via il “Fashion Idol Kids Festival”

13 Giugno 2019 16:47

Tutto pronto a Piraino (Messina) per la seconda edizione di “Fashion Idol Kids Festival”

Sotto l’Alto Patrocinio del Consolato Onorario della Federazione Russa in Sicilia, dopo il successo dello scorso anno, la Elegantour Tour Operator di Olga Sedegova, in collaborazione con la production center “Sirius Star” di Madlen Nasilens, propone la seconda edizione di “Fashion Idol Kids Festival”, che si svolgerà a Piraino dal 15 al 22 giugno prossimi.

Dopo la prima edizione invernale in Valle d’Aosta, organizzata con il sostegno della Regione Autonoma e il patrocinio del Consolato Onorario della Federazione Russa in Sicilia, che ha riscontrato una grande partecipazione del territorio con il coinvolgimento dei numerosi turisti presenti, la seconda edizione estiva siciliana, caratterizzata da un crescente interesse da parte delle aziende di settore, rappresenta la conferma di una consolidata partnership tra le case di moda italiane e quelle russe che vede nella Sicilia, in particolar modo Messina e la sua provincia, un punto di riferimento costante di collaborazione imprenditoriale e culturale tra due popoli uniti da una storica amicizia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Piraino, sarà diffuso su tutto il territorio russo attraverso i maggiori organi d’informazione e costituirà un’interessante appuntamento per promuovere in Russia l’immagine turistica e le tradizioni culturali di un territorio dalle incomparabili bellezze.

“Fashion Idol Kids Festival” è l’ulteriore conferma del costante rafforzamento dei rapporti culturali e commerciali tra Sicilia e Russia, grazie alla presenza ed all’azione di promozione svolta dal Consolato Onorario della Federazione Russa di Messina che, oltre a garantire una totale assistenza ai numerosi cittadini russi presenti nel territorio di Messina e provincia, si è fatto promotore di iniziative che hanno registrato la partecipazione di importanti Autorità ed aziende russe, nell’ottica di una sinergia che crei opportunità di sviluppo per l’intero territorio messinese.

Ricco il programma della manifestazione di Piraino: due casting riservati ai giovanissimi modelli, il primo dei quali giorno 16 giugno; servizi fotografici dedicati alle case di moda italiane.

La serata di gala, conclusiva della kermesse di moda, si svolgerà venerdì 21 giugno nella splendida location di Guardiola, a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 20.00, e sarà aperta dai saluti del Console Onorario della Federazione Russa a Messina, Nanni Ricevuto; sulla suggestiva passerella 35 giovanissimi modelli, di età compresa tra i 4 e i 15 anni, sfileranno indossando capi di abbigliamento proposti da importanti brand di moda italiani e russi.

