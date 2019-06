Messina: domani iniziativa per discutere di “Sviluppo sostenibile nella città dello Stretto. E’possibile?”

9 Giugno 2019 17:44

Domani a appuntamento, nel salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, per discutere di sviluppo sostenibile

Appuntamento a Messina alle ore 17.00 di lunedì 10 giugno 2019, nel salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, per discutere di sviluppo sostenibile a Messina. Al convegno organizzato dal club per l’Unesco di Messina, in sinergia con altri Enti e Associazioni è stato dato il seguente titolo “Sviluppo sostenibile nelle città dello Stretto. E’possibile?” Gli interventi iniziali prevedono la partecipazione di Cateno De Luca Sindaco di Messina, Santina Schepis, presidente Club Unesco di Messina e di Teresa Gualtieri presidente nazionale Club per l’Unesco. Relatori, Francesco Cancellieri, Giuseppe Previti, Giovanni D’Arrigo e moderatore dell’evento Domenico Interdonato. Ancora oggi occorre sempre più avere consapevolezza delle tematiche e delle problematiche riguardanti l’ambiente.

Il convegno si inserisce nelle tante iniziative dell’Unesco; quali le Riserve della Biosfera, i Geoparchi i siti naturali del Patrimonio Mondiale e si propone di far riflettere sui temi della sostenibilità, dell’ambiente, con l’obiettivo di fare acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza, a partire dal proprio luogo di appartenenza, per proiettarsi su tutto ciò che ci circonda. L’importanza del rispetto ambientale parte sempre dal singolo sul proprio territorio e si protrae con il supporto di operatori, Enti ed Associazioni in un comune afflato per la salvaguardia, la tutela del bene comune ed è indispensabile alla vita dell’uomo, della natura, delle acque, degli animali e di tutte le creature del pianeta.

Valuta questo articolo