Tormentone dimissioni, ci risiamo. Il sindaco di Messina: “Mi dimetto”

13 Giugno 2019

De Luca affida la città alla Madonna di Montalto: “Mi dimetto a dicembre. La mia onestà politica non mi consente più di andare avanti senza una maggioranza consiliare”

Ci risiamo. Il sindaco di Messina rilancia il “tormentone dimissioni”. La notizia è arrivata ieri, a seguito di una seduta rovente in consiglio comunale. Alla proposta dei consiglieri comunali di rinviare, in attesa del parere dei revisori dei conti,la trattazione delle delibera sull’uscita del Comune dalla fondazione Taormina Arte, il primo cittadino è andato su tutte le furie: ha ritirato la delibera, ha abbandonato l’Aula e si è sfogato su fb, con un lungo post in cui annuncia le sue dimissioni a dicembre prossimo. De Luca, affida la città alla Madonna di Montalto e, come è già accaduto, addebita ogni colpa al Consiglio Comunale, dove manca la maggioranza del sindaco. Ecco cosa ha scritto De Luca:

“Non è giusto tenere sotto scopa la città! Oggi ho dovuto prendere atto che in consiglio comunale non ci sono le condizioni per poter attuare il nostro programma amministrativo votato dal 68% dei messinesi. Non sarò io a tenere sotto scopa la città! Condurrò la mia azione amministrativa fino a dicembre prossimo senza alcuna esitazione pretendendo il rispetto delle norme regolamentari per l’esame in consiglio comunale delle delibere proposte dalla giunta comunale.

Purtroppo non ho avuto il mandato pieno per Amministrare Messina perché non ho una maggioranza in consiglio comunale che sostiene il programma del Sindaco scelto dalla città il 26 giugno 2018. A differenza di altri amministratori io non sono disponibile ad amministrare con il freno a mano o dovendo cercare continui compromessi che mortificano l’interesse collettivo. Ringrazio i consiglieri comunali che in questi undici mesi di dura amministrazione hanno compreso la bontà della nostra azione amministrativa sostenendola alla luce del sole. La mia onestà politica non mi consente più di andare avanti senza una maggioranza consiliare che ci consenta di rendere Messina bella protagonista e produttiva“.

Picciolo: “Con coraggio ed equilibrio dobbiamo provare a tirare Messina fuori dalle secche”

“Affidiamoci tutti all’equilibrio”– è questo il consiglio del leader di Sicilia Futura Picciolo, che prosegue:

“Messina ha una storica e solida cultura mariana! Il nostro Sindaco questo lo ha ben compreso! E Sicilia Futura in tempi non sospetti, con lealtà, ha scelto di sostenerlo sui programmi e sulle riforme che abbiamo ritenute serie e strutturali. Oggi leggiamo delle nuove perplessità, penso anche in parte condivisibili di De Luca. Ma non vorremmo leggerle solo e sempre sui media, ma discuterne il merito e la ratio nelle sedi Istituzionali preposte! Sapevamo tutti che questa Amministrazione non aveva alcun consigliere eletto in Aula! Sapevamo tutti che sarebbe stata un’impresa poter governare anche per il “vulcanico” Cateno. Oggi sappiamo che sarà ancor di più difficile portare avanti un ambizioso programma di risanamento di tutta la macchina amministrativa, ma certamente non lo si potrà fare né senza la giusta collaborazione né senza la necessaria diplomazia!

Che non sono i Riti bizantini, vergognosi della prima Repubblica, ma non possono essere neanche le esternazioni “lampo” della terza! Ci vuole, affettuosamente e senza polemiche aggiunte, più equilibrio! Ecco la parola chiave! Equilibrio! E questo da te auspichiamo sia noi tuoi amici che credo anche, e spero, i tuoi detrattori”.

