Messina: the Combat Show di Kickboxing alla “Notte Bianca per S. Antonio”

Cresce l’attesa per la “Notte Bianca per Sant’Antonio” di sabato 15 giugno, promossa dal rettore della Basilica Padre Mario Magro e patrocinato dal Comune di Messina. Il ricco programma della manifestazione, giunta all’ottava edizione, prevede, lungo le strade chiuse al traffico, diversi momenti di arte, cultura, musica, artigianato, degustazioni varie ed un doppio appuntamento sportivo da non perdere. In via Cesare Battisti si svolgerà, infatti, il “The Combat Show”, evento di Kickboxing W.K.F., organizzato dai maestri Francesco Saladino e Roberto Celestri in collaborazione con la Real Italian Wrestling e l’AICS Messina del presidente Lillo Margareci, da sempre vicina a questa disciplina. Alle ore 17 inizieranno i giovanissimi, sostenuti dal caloroso tifo di genitori e parenti, con match di Kickboxing e Demo. Cederanno poi “il testimone” ai più grandi, che si sono qualificati a questa importante kermesse primeggiando nelle tappe precedenti. Numerose le premiazioni che riguarderanno i trofei “New Generation Fighters” e “The Combat Show” e verrà assegnato, inoltre, un premio speciale per il migliore incontro della serata. A seguire, intorno alle 22.45, spazio al Wrestling con la presenza di diversi atleti di fama nazionale. Spettacolo, quindi, assicurato per gli appassionati e naturalmente per tutti coloro che vorranno condividere dal vivo coinvolgenti emozioni.

