Certificazioni di lingua inglese, come scegliere l’esame giusto? Workshop a Messina

6 Giugno 2019 12:35

A Messina il workshop per fare chiarezza nel mondo delle certificazioni di lingua inglese

IELTS, Cambridge, Trinity, Bulats, Toles… il mondo delle certificazioni di lingua inglese è vasto e articolato. Ma a cosa serve certificare la propria conoscenza dell’inglese e come scegliere l’esame giusto, adeguato alle proprie esigenze?

Per chiarire tutti i dubbi sulle certificazioni linguistiche, la scuola d’inglese JM EnglishMessina organizza un workshop gratuito per scoprire come sono strutturati gli esami e come prepararsi al meglio!

Inoltre, grazie al Progetto Giovani 4.0è possibile richiedere un voucher per finanziare il conseguimento di una certificazione di lingua inglese di livello B2-C1-C2. L’incontro è gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi chiamando il numero 090 9146098 o attraverso sull’apposito sito eventbrite.

